МИД России обещало не оставить новые санкции США без «жесткого ответа»

МИД России прокомментировало новые санкции США против российских бизнесменов, отметив, что Россия не оставит их «без жестокого ответа».



«Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб», — передает пресс-служба министерства.

В ведомстве также добавили, что, используя для устранения конкурентов на зарубежных рынках такие методы, Вашингтон записал себя в противники рыночной экономики и свободной конкуренции.

«Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа», — отметили в министерстве.

Ранее США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.