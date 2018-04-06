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СМИ: отравившее Скрипалей вещество произведено на базе под Саратовом

07:29, 06.04.2018 2
СМИ: отравившее Скрипалей вещество произведено на базе под Саратовом
Фото: pixabay.com

Представители разведслужбы Великобритании заявили, что вещество, которым отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, якобы было произведено на территории базы в городе Шиханы под Саратовом. Об этом сообщает газета The Times.

По ее данным, эту информацию представители разведки озвучили на специальном инструктивном совещании союзников Британии. Данное мероприятие было организовано с целью «убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стоит Москва».

При этом запасов отравляющего вещества в этой лаборатории «недостаточно для использования в военных целях», поэтому вещество «могло применяться для целенаправленных убийств».

Как утверждает The Times, именно это совещание стало причиной того, что свыше 25 стран выслали более 150 российских дипломатов.

Напомним, что 5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Затем Великобритания официально обвинила Россию в попытке их убийства и выслала российских дипломатов. Из солидарности с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.

На днях директор химлаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед заявил, что они не смогли доказать, что вещество, которым отравили Скрипалей, имеет российское происхождение.

ПромышленностьОПК
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    там же делают заряды к газовым пистолетам! Ужасть какая!
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  • Анонимно 11 апр
    "При этом запасов отравляющего вещества в этой лаборатории «недостаточно для использования в военных целях», поэтому вещество «могло применяться для целенаправленных убийств». Глупость какая то, от того что запасов мало этот новичёк не перестаёт быть боевым отравляющим веществом, отравление которым шансов на выживание не оставляет, а тут мы видим чудесное выздоровление!!!
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