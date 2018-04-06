СМИ: отравившее Скрипалей вещество произведено на базе под Саратовом

Представители разведслужбы Великобритании заявили, что вещество, которым отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, якобы было произведено на территории базы в городе Шиханы под Саратовом. Об этом сообщает газета The Times.



По ее данным, эту информацию представители разведки озвучили на специальном инструктивном совещании союзников Британии. Данное мероприятие было организовано с целью «убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стоит Москва».

При этом запасов отравляющего вещества в этой лаборатории «недостаточно для использования в военных целях», поэтому вещество «могло применяться для целенаправленных убийств».

Как утверждает The Times, именно это совещание стало причиной того, что свыше 25 стран выслали более 150 российских дипломатов.



Напомним, что 5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Затем Великобритания официально обвинила Россию в попытке их убийства и выслала российских дипломатов. Из солидарности с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.

На днях директор химлаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед заявил, что они не смогли доказать, что вещество, которым отравили Скрипалей, имеет российское происхождение.

