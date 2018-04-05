«Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» обыграл в гостях челябинский «Трактор» в четвертом матче финала Восточной конференции КХЛ. Игра закончилась со счетом 3:1. Таким образом, «Ак Барс» выиграл в серии со счетом 4:0 и вышел в финал Кубка Гагарина.

За казанцев голы забили Михаил Глухов и дублем Антон Ландер. В челябинской команде гол реализовал Рикард Йюнге.



В финале казанскому клубу предстоит встретиться с московским ЦСКА или питерским СКА. По итогам четырех игр команды сыграли в серии вничью.

Напомним, предыдущая игра «Ак Барса» и «Трактора» прошла в Челябинске и закончилась со счетом 2:1.

