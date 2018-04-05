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«Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина

19:14, 05.04.2018
«Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» обыграл в гостях челябинский «Трактор» в четвертом матче финала Восточной конференции КХЛ. Игра закончилась со счетом 3:1. Таким образом, «Ак Барс» выиграл в серии со счетом 4:0 и вышел в финал Кубка Гагарина.

За казанцев голы забили Михаил Глухов и дублем Антон Ландер. В челябинской команде гол реализовал Рикард Йюнге.

В финале казанскому клубу предстоит встретиться с московским ЦСКА или питерским СКА. По итогам четырех игр команды сыграли в серии вничью.

Напомним, предыдущая игра «Ак Барса» и «Трактора» прошла в Челябинске и закончилась со счетом 2:1.

СпортХоккей
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