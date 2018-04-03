«Ак Барс» обыграл «Трактор» со счетом 2:1

Казанский «Ак Барс» обыграл в гостях челябинский «Трактор» в третьем матче финала Восточной конференции КХЛ. Игра прошла в Челябинске и закончилась со счетом 2:1. Таким образом, «Ак Барс» ведет в серии со счетом 3:0.

В составе казанцев отличились Александр Свитов и Василий Токранов. У челябинского клуба шайбу забросил Иван Вишневский.

Напомним, что предыдущая игра между соперниками прошла 1 апреля в Казани и закончилась победой «Ак Барса» со счетом 4:3. Следующий матч команды проведут 5 апреля. Начало матча в 17.00