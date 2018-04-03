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«Ак Барс» обыграл «Трактор» со счетом 2:1

19:33, 03.04.2018 3
«Ак Барс» обыграл «Трактор» со счетом 2:1

Казанский «Ак Барс» обыграл в гостях челябинский «Трактор» в третьем матче финала Восточной конференции КХЛ. Игра прошла в Челябинске и закончилась со счетом 2:1. Таким образом, «Ак Барс» ведет в серии со счетом 3:0.

В составе казанцев отличились Александр Свитов и Василий Токранов. У челябинского клуба шайбу забросил Иван Вишневский.

Напомним, что предыдущая игра между соперниками прошла 1 апреля в Казани и закончилась победой «Ак Барса» со счетом 4:3. Следующий матч команды проведут 5 апреля. Начало матча в 17.00

СпортХоккей Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Тяжело им достаются победы над Трактором
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    Анонимно 03 апр
    с одной стороны да, но видно что и не в полную силу играют, не боятся особо. Магнитогорска Ак Барс больше боялся и потому рвали их, особенно после 1-й (проигранной) игры всегда с запасом забивали
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    Анонимно 05 апр
    Не с дворовой командой играют финал конференции как ни как.
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