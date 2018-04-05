Капитана арестованного Украиной судна «Норд» перевели в изолятор

Капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, задержанного украинскими пограничниками, перевели в изолятор временного содержания.

Вчера у Горбенко случился гипертонический криз и его доставили в больницу. Уже сегодня капитана вернули в изолятор. Предполагается, что скоро Владимиру Горбенко назначат меру пресечения свободы, сообщает «РИА Новости».

Напомним, украинские пограничники задержали «Норд» 25 марта. Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. Суд наложил на «Норд» арест. Украинская прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы.