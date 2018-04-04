В Германии раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в деле Скрипаля

Великобритании стоило сперва предъявить доказательства причастности РФ к делу Скрипаля, прежде чем призывать другие страны к ответным мерам. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия и близкий соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Армин Лашет.

«Когда кто-то призывает все страны НАТО к солидарности, разве не должен он обладать надежными доказательствами? Каждый может относиться к России так, как ему хочется, но, изучая международное право, я усвоил совсем другой подход к другим государствам», — написал политик во вторник в Twitter.

Напомним, что 5 марта в Великобритании отравили экс-полковниа ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Затем Великобритания официально обвинила Россию в попытке их убийства и выслала российских дипломатов. После чего в солидарность с Лондоном были высланы российские дипломаты из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.

Вчера директор химлаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.