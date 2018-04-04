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Украина запретит въезд высланным из Евросоюза российским дипломатам

05:21, 04.04.2018
Украина запретит въезд высланным из Евросоюза российским дипломатам
Фото: commons.wikimedia.org / skhakirov

Служба безопасности Украины (СБУ) закроет въезд российским дипломатам, которых выслали из стран Евросоюза из-за дела Скрипаля. Об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак в эфире канала «Прямой».

«Мы выслали 13 российских дипломатов. Это была правильная акция, я считаю. Мы закрыли въезд тем 60 разведчикам, которых выслали из США, и тем, кого выслали из Британии. Кроме того, мы закроем въезд всем тем, кого выдворили страны ЕС», — заявил Грицак.

Напомним, что 5 марта в Великобритании отравили экс-полковниа ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Затем Великобритания официально обвинила Россию в попытке их убийства и выслала российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.

Вчера директор химлаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед заявил, что они не смогли доказать, что вещество, которым отравили Скрипалей, имеет российское происхождение.

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