«Кировспецмонтаж»: приобретение земли в парке Победы было законным, строительство на ней не планируется

ООО «Кировспецмонтаж» опровергло сообщения о планах постройки жилого комплекса на территории парка Победы. В компании также подчеркивают, что земля на территории парка покупалась на законных основаниях.

Официальный комментарий девелопера опубликован на портале «Вятский наблюдатель».

«Застройщик не собирается вести строительство на месте парка Победы», — говорится в сообщении компании.

«Кировспецмонтаж» подчеркивает, что приобретенный участок не относится к парковой зоне, а зарегистрирован как прилегающая территория.

Также отмечается, что земельный участок под строительство расположенного рядом с парком микрорайона «Солнечный берег» был приобретен законно. Застройщик отмечает, что земля приобретена на аукционе в 2010 году.



Напомним, что глава компании Алексей Миронов заявил в середине марта о готовности передать городу землю в парке Победы. Однако это возможно только в обмен на равноценный участок.

