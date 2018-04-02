Бывший финансовый директор Х5 Retail Group перешла в «Магнит»

ПАО «Магнит» сообщило о назначении Елены Милиновой финансовым директором компании. Ранее она занимала эту же должность в Х5 Retail Group.

Елена Милинова будет отвечать за весь комплекс вопросов, связанных с финансовой деятельностью компании, а также за формирование и реализацию новой финансовой стратегии «Магнита», сообщается на сайте компании.

Ранее стало известно о сделке между ВТБ и основателем «Магнита» Сергеем Галицким. Госбанк заполучил 29,1% акций ретейлера за 138 млрд рублей. Сам Галицкий, помимо всего прочего, покинул пост гендиректора сети. Его место занял Хачатур Помбухчан.