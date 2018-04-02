Москва выделит Удмуртии на ремонт дорожных сооружений 200 миллионов рублей

Удмуртия получит из федерального бюджета дополнительные 200 млн рублей на строительство и ремонт дорожных сооружений.

Дополнительные деньги от правительства РФ получат 30 регионов. Согласно опубликованному документу, финансирование увеличат благодаря неиспользованным остаткам в дорожном фонде. Общая сумма дополнительных ассигнований составит 6,1 млрд рублей.

Самарская область получит на дорожные сооружения 700 млн рублей. Кировской области перепадет 13,7 млн рублей на проект «Безопасные и качественные дороги».

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит на строительство и ремонт дорог в Удмуртии из федерального бюджета 2,5 млрд рублей. Из них более 900 млн рублей пойдут на развитие федеральных трасс.