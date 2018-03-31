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Москва выделит на дороги Удмуртии 2,5 миллиарда рублей

11:13, 31.03.2018
Москва выделит на дороги Удмуртии 2,5 миллиарда рублей
Фото: rosavtodor.ru

В этом году правительство РФ выделит из федерального бюджета 2,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в Удмуртии. Из них более 900 млн рублей пойдут на развитие федеральных трасс.

Росавтодор проведет капремонт участка трасы М-7 «Волга» на границе Удмуртии и Татарстана, передает пресс-служба правительства УР. Также запланирован ремонт двух мостов на дороге к Перми и другие работы

Глава республики Александр Бречалов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт встретились в Москве и обсудили планы на ближайшие годы.

Федеральный центр рассмотрит возможность профинансировать в 2019—2021 годах реконструкцию дороги Ижевск — Сарапул, а также участков трассы Костино — Камбарка в Сарапульском районе Удмуртии.

ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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