Двое высланных российских дипломатов покинули Австралию

Глава австралийского Министерства иностранных дел Джули Бишоп подтвердила, что двое российских дипломатов покинули страну.

«Сотрудники посольства России в Австралии, которым было предоставлено семь дней, чтобы покинуть страну, уложились в сроки и уже покинули страну», — цитирует Бишоп телеканал SBS.

Ранее стало известно, что российские дипломаты покинули США, а генконсульство в Сиэтле полностью прекратило работу.

Многочисленные высылки российских дипломатов связаны с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. МИД России ответил на это зеркальными мерами и выслал дипломатов 23 стран.