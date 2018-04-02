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Двое высланных российских дипломатов покинули Австралию

06:36, 02.04.2018 1
Двое высланных российских дипломатов покинули Австралию
Фото: pixabay.com

Глава австралийского Министерства иностранных дел Джули Бишоп подтвердила, что двое российских дипломатов покинули страну.

«Сотрудники посольства России в Австралии, которым было предоставлено семь дней, чтобы покинуть страну, уложились в сроки и уже покинули страну», — цитирует Бишоп телеканал SBS.

Ранее стало известно, что российские дипломаты покинули США, а генконсульство в Сиэтле полностью прекратило работу.

Многочисленные высылки российских дипломатов связаны с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. МИД России ответил на это зеркальными мерами и выслал дипломатов 23 стран.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    Вот люди спокойно отдыхали в тепле и ели стейки кенгуру,а тут раз и в нашу действительность!
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