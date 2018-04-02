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Генконсульство России в Сиэтле полностью прекратило свою работу

05:19, 02.04.2018 1
Генконсульство России в Сиэтле полностью прекратило свою работу
Фото: mil.ru

Госдепартраменту США сообщили о закрытии генерального консульства России в Сиэтле в обозначенный срок — до конца 1 апреля.

«Руководство генерального консульства встретилось с отделением госдепартамента в Сиэтле и обозначило, что деятельность генерального консульства в соответствии с принятым решением американских властей прекращена», — приводит слова консула-советника Халита Айсина «РИА Новости».

По его словам, все документы и вещи перевезли в резиденцию генконсула. Там начал работу штаб, который подготовит вывоз вещей в другие диппредставительства и консервацию здания.

Напомним, что 26 марта США приняли решение о высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по «делу Скрипаля». Россия в ответ обязала покинуть страну 60 американских дипломатов и отозвала согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    На консульский учёт, при отдыхе в Орландо, встаём как всегда, в Вашингтоне, в самом посольстве?
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