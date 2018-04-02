Россия провела успешные испытания новой противоракеты в Казахстане

Воздушно‑космические силы России успешно провели испытательный пуск новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом рассказал заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько.

По его словам, новая противоракета системы ПРО выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.



Система ПРО предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, уточняет газета «Красная звезда».

Ранее замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что США планируют разместить 400 ракет глобальной системы ПРО у российских границ.