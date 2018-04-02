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Россия провела успешные испытания новой противоракеты в Казахстане

05:39, 02.04.2018 2
Россия провела успешные испытания новой противоракеты в Казахстане
Фото: mil.ru

Воздушно‑космические силы России успешно провели испытательный пуск новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом рассказал заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько.

По его словам, новая противоракета системы ПРО выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.

Система ПРО предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, уточняет газета «Красная звезда».

Ранее замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что США планируют разместить 400 ракет глобальной системы ПРО у российских границ.

ПромышленностьОПК
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    Только Москвы? А как же остальные?)) мы тоже жить хотим))))))))))
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  • Анонимно 02 апр
    Москвы? Согласно договору о ПРО...
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