МИД РФ опубликовал список из 13 вопросов к ОЗХО по «делу Скрипаля»
Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в техсекретариат организации список из 13 вопросов по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
В частности, Москву интересует, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО, какова была процедура отбора проб, а также направляла ли Великобритания техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному расследованию, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Ранее МИД РФ опубликовал вопросы к Великобритании по «сфабрикованному делу Скрипалей».
Справка
5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.
Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.
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