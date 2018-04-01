МИД РФ опубликовал список из 13 вопросов к ОЗХО по «делу Скрипаля»

Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в техсекретариат организации список из 13 вопросов по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.



В частности, Москву интересует, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО, какова была процедура отбора проб, а также направляла ли Великобритания техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному расследованию, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Ранее МИД РФ опубликовал вопросы к Великобритании по «сфабрикованному делу Скрипалей».