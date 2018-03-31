МИД РФ опубликовал вопросы к Великобритании по «сфабрикованному делу Скрипалей»
Министерство иностранных дел России направил Великобритании ноту, в которой содержится список из 14 вопросов Москвы к Лондону по «сфабрикованному делу Скрипалей».
«Посольство России в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком вопросов к британской стороне по сфабрикованному против России «делу Скрипалей», — говорится в сообщении.
Список содержит следующие вопросы:
- Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории?
- Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента?
- На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?
- Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?
- Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?
- Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?
- Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?
- Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?
- Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях?
- Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?
- Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?
- На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери?
- Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»?
- Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?
Ранее сообщалось, что Россию должны покинуть более 50 британских дипломатов.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым