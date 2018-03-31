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МИД РФ опубликовал вопросы к Великобритании по «сфабрикованному делу Скрипалей»

19:58, 31.03.2018
МИД РФ опубликовал вопросы к Великобритании по «сфабрикованному делу Скрипалей»
Фото: mil.ru

Министерство иностранных дел России направил Великобритании ноту, в которой содержится список из 14 вопросов Москвы к Лондону по «сфабрикованному делу Скрипалей».

«Посольство России в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком вопросов к британской стороне по сфабрикованному против России «делу Скрипалей», — говорится в сообщении.

Список содержит следующие вопросы:

  1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории?
  2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента?
  3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?
  4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?
  5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?
  6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?
  7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?
  8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?
  9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях?
  10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?
  11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?
  12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери?
  13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»?
  14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?

Ранее сообщалось, что Россию должны покинуть более 50 британских дипломатов.

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