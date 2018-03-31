МИД РФ опубликовал вопросы к Великобритании по «сфабрикованному делу Скрипалей»

Министерство иностранных дел России направил Великобритании ноту, в которой содержится список из 14 вопросов Москвы к Лондону по «сфабрикованному делу Скрипалей».

«Посольство России в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком вопросов к британской стороне по сфабрикованному против России «делу Скрипалей», — говорится в сообщении.



Список содержит следующие вопросы:

Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории? Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента? На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане? Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери? Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании? Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство? Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования? Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей? Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях? Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования? Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО? На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери? Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»? Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?

Ранее сообщалось, что Россию должны покинуть более 50 британских дипломатов.