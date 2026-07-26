«Рубин» уступил «Краснодару» в стартовом туре РПЛ

В Казани завершился матч первого тура Российской премьер-лиги, в котором «Рубин» принимал вице-чемпиона страны «Краснодар». Игра на стадионе в столице Татарстана закончилась со счетом 1:3 в пользу гостей. Хозяева открыли счет на 12-й минуте благодаря голу Мирлинда Даку, однако после удаления Ильи Рожкова казанцы большую часть встречи провели в меньшинстве. Соперник сравнял результат еще в первом тайме, а во втором забил дважды и довел счет до разгромного.
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