«Рубину» разрешили безвозмездно пользоваться стадионом и тренировочным центром
ФАС одобрила передачу «Рубину» арены и центра подготовки для поддержки 380 спортсменов
ФАС России одобрила предоставление преференции футбольному клубу «Рубин». Решение направлено на развитие физической культуры и спорта, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Речь идет о передаче ООО «Футбольный клуб «Рубин» в безвозмездное пользование недвижимого имущества, в том числе арены ФК «Рубин» и здания центра подготовки молодых футболистов, — сообщает ФАС.
Как уточнили в ФАС, «Рубин» является профессиональным клубом Российской премьер-лиги. Преференция позволит клубу продолжать обеспечивать обучение и медицинское обслуживание 380 спортсменов.
Ранее сообщалось, что в Казани с 4 по 9 июля пройдет международный футбольный турнир «Кубок Востока» для детей 10–11 лет с участием команд из семи стран.
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