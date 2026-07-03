В Кремле заявили о полном освобождении Константиновки в ДНР
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с заявлением об успехе российских войск
В Кремле заявили о полном освобождении Константиновки в ДНР. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».
— Населенный пункт удалось взять благодаря героизму российских военных, — отметил Песков.
Также стало известно, что президент Владимир Путин в пятницу посетил один из вспомогательных войсковых пунктов и заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Военачальник дал оценку текущей обстановке в зоне СВО.
Путин назвал освобождение Константиновки очень важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ и обсудил планы на более активные наступательные действия в летний период.
В середине июня сообщалось, что штурмовые группы продолжают продвижение в нескольких микрорайонах и завершают зачистку Константиновки в ДНР.
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