Пашинян рассчитывает в ближайшее время встретиться с Путиным

По словам премьер-министра Армении, конкретная дата переговоров пока не определена, однако он выразил уверенность, что личная встреча состоится в ближайшее время

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Пашиняна, конкретная дата переговоров пока не определена, однако он выразил уверенность, что личная встреча состоится в ближайшее время.

Ранее пресс-служба главы армянского правительства сообщала, что во время телефонного разговора Путин и Пашинян договорились продолжить диалог при личной встрече.

Напомним, что ранее в Армении выразили надежду на скорое разрешение проблем с ввозом товаров в Россию. С 12 июня 2026 года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз всей подкарантинной продукции, происходящей из Армении и отправляемой через нее в другие государства — члены ЕАЭС.

К тому же Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия требуют от Армении выбора между ЕС и ЕАЭС. Лидеры четырех стран считают, что стремление Армении присоединиться к ЕС может навредить экономике Евразийского экономического союза.

Наталья Жирнова