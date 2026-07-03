Медведев провел встречу с президентом Ирана Пезешкианом в Тегеране

Российская делегация прибыла в Тегеран для участия в траурных мероприятиях, связанных с гибелью Али Хаменеи

Фото: Артем Дергунов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время визита в Тегеран провел встречу с руководством Ирана, сообщает ТАСС.

Как следует из опубликованных в социальных сетях Медведева кадров, в ходе визита состоялась встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в присутствии членов делегации. В состав российской делегации также вошли министр энергетики России Сергей Цивилев, заместитель министра иностранных дел Георгий Борисенко и другие официальные лица.

Напомним, что Татарстан представляют муфтий Камиль Самигуллин и его заместители, а российскую делегацию возглавляет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Российская делегация прибыла в Тегеран для участия в траурных мероприятиях по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, который погиб в результате атак Израиля и США. Позднее новым верховным лидером Ирана стал его сын Моджтаба.

Наталья Жирнова