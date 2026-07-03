В Иране проходит прощание с погибшим верховным лидером Али Хаменеи

Татарстан представляют муфтий Камиль Самигуллин и его заместители, а российскую делегацию возглавляет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Делегация Духовного управления мусульман Татарстана прибыла в Иран для участия в траурных мероприятиях прощания с бывшим лидером Исламской революции Ирана Хазратом Аятоллой Сейедом Али Хаменеи. Республику представляют муфтий Камиль Самигуллин и его заместители Ильфар хазрат Хасанов и Ришат хазрат Хамидуллин.

В Тегеране представители ДУМ Татарстана посетили религиозный комплекс Имама Хомейни, где приняли участие в церемонии памяти. Поездка организована при поддержке посольства Ирана в России.

Траурные мероприятия продлятся до 9 июля и завершатся в Мешхеде. По информации, в церемониях ожидается участие делегаций примерно из 100 стран, а общее число участников может составить от 12 до 20 млн человек. Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США. Позднее новым верховным лидером Ирана стал его сын Моджтаба.

Наталья Жирнова