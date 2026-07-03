Ректором КГМУ избрали Айрата Фаррахова

С 1 апреля он занимал должность с приставкой и.о.

Фото: Михаил Захаров

Ректором Казанского государственного медицинского университета избрали Айрата Фаррахова. Решение принято на Конференции научно-педагогических, медицинских работников, а также представителей других категорий работников и обучающихся.

С 1 апреля он занимал должность ректора с приставкой и.о. После назначения Айрат Фаррахов сообщил, что покидает Госдуму и возвращается в Казанский государственный медицинский университет по приглашению Рустама Минниханова.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

— 122 голоса — за, 21 — против. Благодарю вас за оказанное доверие и избрание меня ректором моей альма-матер — Казанского государственного медицинского университета. Я благодарю всех, кто проголосовал за мою кандидатуру. Обещаю приложить максимум усилий для развития университета и достижения целей, которые я представил в своей программе. Хочу поблагодарить других кандидатов на должность — профессора Мухамедьярова Марата Александровича и проректора Осипова Сергея Альбертовича — за блестяще подготовленные предвыборные программы, — прокомментировал итоги выборов Фаррахов.

Напомним, с 2009 по 2025 год ректором КГМУ был Алексей Созинов. Он возглавил Комитет по соцполитике в Госсовете Татарстана.

— Мои слова особой благодарности — Алексею Станиславовичу Созинову. За эти дни я убедился, что университет устойчив как финансово, так и с точки зрения кадрового и научного потенциала. У вуза отличные позиции для дальнейшего роста, — заявил Айрат Фаррахов.

Денис Петров