Недельная инфляция в России ускорилась до 0,22%

Среди овощей и фруктов в России сильнее всего подорожали белокочанная капуста (+4,7%), картофель (+4,5%), репчатый лук (+3,8%), свекла (+3,2%) и морковь (+2,5%)

Фото: Максим Платонов

По итогам недели с 23 по 29 июня потребительские цены в России выросли на 0,22%. С начала июня инфляция составила 0,85%, а с начала 2026 года — 4,17%, следует из предварительной оценки Росстата.

Наиболее заметно выросли цены на мясо кур (+1,6%), сахар (+0,7%), замороженную рыбу (+0,5%), сосиски и сардельки (+0,4%). Производство куриного мяса в России начало снижаться на фоне ухудшения экономической ситуации в отрасли, сообщают «Известия». По данным издания, птицефабрики сокращают объемы выпуска из-за падения рентабельности. Представители отрасли связывают это с ростом затрат на корма, логистику, топливо и с обслуживанием дорогих кредитов.

Среди овощей и фруктов в России сильнее всего подорожали белокочанная капуста (+4,7%), картофель (+4,5%), репчатый лук (+3,8%), свекла (+3,2%) и морковь (+2,5%). При этом огурцы подешевели на 5,7%, помидоры — на 1,8%, бананы — на 0,7%, а куриные яйца — на 2,1%. Напомним, что Татарстан с начала года произвел почти 600 млн куриных яиц — +9,4% к прошлому году.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Среди непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны (+0,8%), спички (+0,7%), зубную пасту (+0,3%) и ряд лекарственных препаратов. Одновременно снизилась стоимость мужских футболок, детской одежды, электропылесосов и некоторых товаров повседневного спроса.



В сфере услуг увеличилась стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии и проживания в гостиницах категорий 4 и 5 звезд. Вместе с тем отдых на Черноморском побережье России за неделю подешевел на 2,1%, также снизились цены на проживание в трехзвездочных гостиницах и хостелах.

Наталья Жирнова