В Белоруссии призвали граждан воздержаться от поездок в приграничные регионы России

«Мы не закрывали границы, это решение каждого — ехать или не ехать», — заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович призвал граждан страны воздержаться от поездок в Россию, особенно в приграничные регионы. Об этом сообщает «БелТА».

Комментируя ситуацию с белорусским автобусом Минск — Гомель — Анапа, в который ударил БПЛА 2 июля, Вольфович отметил, что подобные поездки несут повышенные риски. По его словам, в приграничных российских областях регулярно происходят инциденты с беспилотниками, что создает угрозу безопасности.

— Мы не закрывали границы, это решение каждого — ехать или не ехать. Это не автобус организованной экскурсии, это не какая-то школа, не спортивное общество, не от какого-то министерства, ведомства. Это абсолютно частные поездки различных граждан нашей Беларуси, которые решили поехать в Анапу на Черное море. Мысль хорошая, замечательная, но при движении туда они подвергают себя, несомненно, большой опасности. И гарантировать такую безопасность ни одна автобусная экскурсионная фирма не сможет сегодня, — сказал он.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вольфович также заявил, что в Белоруссии есть множество мест для отдыха внутри страны — озера, леса и природные территории, которые могут стать альтернативой зарубежным поездкам.

Напомним, что ранее под Брянском БПЛА попал в автобус с детской командой из Белоруссии. В результате атаки погибла женщина-сопровождающая, четверо детей получили ранения. После этого СК РФ заявил о причастности украинских военных к атаке на автобус.

Белоруссию пытаются напрямую втянуть в украинский конфликт, что осложняет возможности его урегулирования политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер, поддержавшей, по его словам, угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска.

Наталья Жирнова