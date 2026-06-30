Echo: Euroclear подал иск против Центробанка России, чтобы не допустить взыскания

Речь идет о 18,2 трлн рублей за блокировку российских активов в рамках санкций ЕС

Фото: Артем Дергунов

Европейский депозитарий Euroclear обратился в бельгийский суд с иском против Центрального банка России, пытаясь остановить взыскание по решению московского Арбитражного суда, пишет газета Echo.

В соответствии с этим решением, на счет депоратория должно было быть взыскано 18,2 трлн рублей за блокировку российских активов в рамках санкций ЕС, но Euroclear надеется добиться в Бельгии постановления, которое заблокирует исполнение этого решения.

26 мая московский суд удовлетворил ходатайство Центрального банка России о принудительном исполнении судебного решения по делу против Euroclear. В декабре 2025 года ЦБ РФ подал иск в московский суд на сумму 18,2 трлн рублей, мотивируя это планами ЕС использовать российские заблокированные активы для финансирования Украины.

В эту сумму входят замороженные средства, стоимость заблокированных ценных бумаг и компенсация упущенной выгоды. В Банке России подчеркнули, что порядок исполнения судебных решений за счет активов — в том числе находящихся за границей — будет определен после вступления решения в законную силу.

Ранее сообщалось, что Euroclear перевел Украине €6,6 млрд от активов России.

Никита Егоров