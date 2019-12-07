Казань примет ЧЕ-2021 по плаванию и ЧЕ-2024 по водным видам спорта

В Казани в 2021 году пройдет чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, а в 2024-ом — чемпионат Европы по водным видам спорта.

Соответствующее решение приняло бюро Европейской лиги плавания (LEN), заседание которого состоялось в Глазго. Заявку Казани презентовали министр спорта Татарстана Владимир Леонов, член бюро Международной федерации плавания Владимир Сальников и член бюро LEN Алексей Власенко.

Отмечается, что решение отдать турниры Казани бюро приняло единогласно, пишет «РИА Новости».

«У Казани большой опыт проведения крупных спортивных соревнований, в том числе по водным видам спорта. Все объекты у нас готовы. Не так давно мы провели реновацию в деревне спортсменов, которую планируем использовать для размещения участников и на этих чемпионатах Европы», — отметил Леонов.

Он заверил присутствующих, что это будут лучшие по своему уровню соревнования, которые когда-либо проводила Европейская лига плавания. Также министр обратил внимание на то, что «Казань уже давно стала вторым домом для всех, кто связан с водными видами спорта в России».