Казань лишили права на проведение Акватики-2025

Можно утереться, а можно провести турнир в честь юбилея Универсиады

Регулярная стадия чемпионата России по водному поло приближается к кульминации. Встреча в Казани двух лидеров — «КОС-Синтеза» и волгоградского «Спартака» рассчитает команды на первый-второй, а вторая команда Казани «КОС-Синтез-УОР» будет бороться за место в шестерке сильнейших. Спортивная редакция «Реального времени» — о перипетиях предпоследнего тура ватерпольного чемпионата.



Абсолютно разное развитие событий при примерно равном счете

Одновременное начало двух суперпоединков пятницы в рамках очередного тура в Казани и Волгограде ставило перед любителями водного поло дилемму: что выбирать при просмотре. Казалось бы, существовал вариант просмотра картинки из Волгограда и прослушивания комментария из Казани, где трансляция проходила не только в интернете, но и по телевизору. Но нет, Волгоград, стабильно не заморачивающийся насчет комфортной картинки при трансляции и комментаторов, в этот раз обошелся еще и без интершума, когда трансляция шла в полнейшей тишине, разбавляемой информацией от диктора в бассейне. При этом «Спартак-Волгоград» «убил» интригу в первом периоде — 4:0, а к большому перерыву вел уже — 6:0.

Поэтому интересно было смотреть только матч в Казани, где соперники бились, постепенно выходя вперед, то «Балтика», то «КОС-Синтез» при счете — 4:2, то снова «Балтика», забросив три безответных мяча, на что «КОС-Синтез» ответил коллективным хет-триком — 7:5. Питерцы снова подобрались к хозяевам воды на расстояние одного забитого гола — 7:6, тем временем в Волгограде астраханцы начали забивать только пропустив семь безответных мячей — 2:7. Что-то Астрахань буксует после Нового года, возможно, находясь под нагрузкой перед матчами плей-офф.

Тем временем заключительный период и в Волгограде и в Казани начался с одинаковым преимуществом хозяев по ходу встреч. «КОС-Синтез» вел со счетом — 9:6, Астрахань также приблизилась к местному «Спартаку» — 5:8, поэтому, если кто-то ориентировался бы только на счет, то могло показаться, что интрига жила в обоих поединках. На самом деле Казань додавливала, если так можно сказать об игре в воде, своих соперников, а Волгоград просто перестал забивать в моментах, которые в начале игры реализовывал с легкостью. В итоге: 15:9 — в Казани и 11:6 — в Волгограде. И там и там в пользу команд хозяев.

Интересно было смотреть только матч в Казани, где соперники бились, постепенно выходя вперед, то «Балтика», то «КОС-Синтез». Фото: vk.com/sintezkazan

Во второй части противостояния Казани и Питера практически равная борьба была до счета — 5:3 в пользу «КОС-Синтеза», после чего голкипер гостей Тимофей Грачев отразил пенальти в исполнении Аделя Латыпова. И этот момент оказался переломным для... казанцев. Латыпов тут же исправился, забив гол в следующей атаке, а Артем Одинцов сделал счет — 7:3 к большому перерыву. Питерцы затем дважды забивали «голы в раздевалку» в концовках второго-третьего периодов, но они не повлияли на общий ход поединка, как и заброшенный казанцами мяч за секунду до конца поединка — 14:9 в итоге.

Самым захватывающим матчем тура стал поединок «Штурм-2002» и МК СШОР «Восток». Москвичи разгромили хозяев воды в первой встрече — 16:7, но начало второго матча стало холодным душем — 0:5. «Восток» собрался с силами и отыгрался — 6:5, но подмосковная команда настроилась на матч, так что даже вода не могла погасить искры, которые «высекали» штурмовики, и «Штурм-2002 переломил ход матча — 10:8.

Российские ватерполисты, вперед — в Катар и Сингапур!

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов упоминал о том, что в 2022 году республика лишилась права на проведение 20 международных стартов, сейчас начался отсчет по 2023-му. И вот последний штрих: лишение Казани на право проведения Акватики-2025, которая должна была закольцевать красивую историю с 10-летием чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года.

Спасибо, ФИНА! От души! ФИНА, как Карандышев у Островского, своим решением оборвала «игры в орлянку» с нашей страной. И далее, как у классика...(хватаясь за грудь). «Ах! Благодарю вас!... Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали!... Ах, какое благодеяние...». В то время, как Россия, трагически заламывая руки, сидела на пороге международного сообщества, одновременно поглядывая и прислушиваясь к тому, что скажет «княгиня Марья Алексеевна» в бездарном исполнении Томаса Баха и его клики, вы отрезали пуповину. Это не намек, это набат для тех, кто стремится вползти в олимпийский Париж, хоть чучелом, хоть тушкой.

Легко впасть в демагогию, и в ожидании кликбейта заняться кликушеством, вполне резонно напоминая, что это еще не состоялся ЧМ 2023 года в Фукуоке. После него ожидается ЧМ 2024 года в катарской Дохе, перенесенный с 2023 года. То есть Казань лишили права на проведение чемпионата мира за два несостоявшихся старта. И это на фоне якобы диалога по поводу участия России на Олимпиаде в Париже, которая, понятно, тоже пройдет без нас. Можно «накинуть» на федерации водных видов спорта, плавания, водного поло и т. д., которые не отреагировали на лишение Казани чемпионата мира даже в новостных разделах. Не аналитическими какими-то материалами, может быть, интервью с президентами федераций, которые расписали бы некую «дорожную карту» по поиску выхода из сложившейся ситуации. Пока седалище находится в удобном кресле, логичнее прятать голову в песок, поскольку информационные потоки уже к концу недели смоют новость о потере Акватики-2025. А вот мне за державу обидно...

И вот последний штрих: лишение Казани на право проведения Акватики-2025, которая должна была закольцевать красивую историю с 10-летием чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года.Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Курс — на Восток!

Поэтому, критикуя, предлагаю, во всяком случае на уровне водного поло, в кратчайшие сроки наладить отношения с коллегами из Катара и Сингапура и делегировать в их национальные сборные наших перспективных ватерполистов, чтобы они гарантированно сыграли в двух ближайших чемпионатах мира, получив международный опыт. Само собой, отправить тех, кому не нужно отбывать «карантин», связанный с переменой спортивного гражданства, которое в водном поло меняют на раз, поскольку это наиболее демократичный в данном плане вид спорта. За один только период последних десяти лет можно вспомнить, как бразилец Фелипе Перроне выступал за сборные Испании, Бразилии, и снова Испании. Хорват Йосип Врлич соревновался за Хорватию — Бразилию и снова Хорватию. Наконец, француз Микаэль Бодегас защищал цвета сборной Франции, Италии, и сейчас вернулся в состав сборной Франции для участия в домашней Олимпиаде.

В России множество игроков, защищавших ранее цвета сборной Казахстана, Украины, Беларуси, нынешний наставник «Синтеза» Реваз Чомахидзе выступал за Грузию и Россию. Это не какое-то там новшество, это давно пройденный путь, который может дать возможность нашей перспективной молодежи получить опыт крупных турниров, и вернуться с ним в состав сборной России на момент возвращения ее на международные старты. Если нет своих связей с Катаром и Сингапуром (а откуда им быть, если в прошлые годы ватерпольная Россия стагнировала, будучи полностью ориентированной на Европу), найдите надежных посредников. Уверен, что экс-министр спорта Татарстана Марат Бариев, вплотную занимающийся такими международными соревнованиями, как «Дети Азии», если не знает напрямую, но по теории «шести рукопожатий» может легко вывести на «водоплавающих боссов» Катара и Сингапура. Еще проще было бы сделать это через Владимира Леонова.

Свои плавки ближе к телу

Южная Корея и Китай открыли иностранным спортсменам двери своих сборных перед домашними Олимпиадами 2018 и 2022 годов, Катар радовался домашнему серебру на гандбольном ЧМ-2015 и огорчался бездарным выступлением футболистов на Мундиале-2022, при этом сборные на две трети были составлены из инострацев. Почему бы сейчас россиянам не стать этими самыми иностранцами и иностранками, если говорить еще и о женском водном поло? Если не мы, то это сделают те же сербы, которые уже давно сотрудничают с Азией, с тем же Сингапуром. Там есть сборная, которая находится на пятых-шестых местах по итогам Азиатских игр, очень важных с точки зрения стран азиатского континента, стоящих на третьем месте, после Олимпиад и чемпионатов мира, куда их ватерпольные команды не попали бы ни-ко-гда.

Понятно, что сотрудничающие с Сингапуром сербы — братушки, и мы выступаем в роли их конкурентов, но свои плавки ближе к телу, и необходимо нырнуть в эту брешь ради собственной пользы. Без международной практики наш спорт загнется, проверено российской легкой атлетикой. Более того, стоит расширить эту практику за счет, например, дружественной нам Индии, а также Узбекистана, Таджикистана, где были славные ватерпольные традиции в Ташкенте и Душанбе, имена Эркина Шагаева и Марата Закирова не дадут соврать. Азиатские игры, чемпионаты Азии, надо пытаться участвовать во всех стартах, где возможно, поскольку там есть Япония, Казахстан, Китай, все лучше, чем ничего. Прогремевшая недавно Ассоциация развития исламских стран, учрежденная в Татарстане, это все-таки больше спортивная политика, никчемная со спортивной точки зрения, а вот попытка найти точки соприкосновения еще и через водное поло может быть обоюдополезной. Более того, надо завязываться с Африкой, поскольку есть даже прецедент, когда сборная России отобралась на Олимпиаду через квалификационный турнир Африканского континента. Это Атланта-1996, куда женская сборная России попала, разгромив Кению и Нигерию и отобрав у них единственную африканскую путевку. Западное сообщество привыкло жить и судить по прецедентному праву, используйте этот, благо, что таковое имеется.

Потенциальный ватерпольный турнир вырисовывается в качестве некоего украшения. Фото: vk.com/sintezkazan

Чем будем вспоминать Универсиаду: турнирами или заседаниями с банкетами?

После переноса Акватики-2025, когда Россию исключили из ватерпольного сообщества, стоит поговорить о том, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов обговаривал с федеральным министром Олегом Матыциным мероприятия, связанные с 10-летием Казанской Универсиады. И вот тут, как ни странно, потенциальный ватерпольный турнир вырисовывается в качестве некоего украшения. Венгрия, Россия и Сербия в качестве лауреатов Казани-2013 плюс Бразилия, Грузия, Черногория, бывшие тогда участниками. Плюс, само собой, Беларусь, которую необходимо поздравить с открытием нового плавательного центра в Могилеве, в стенах которого уже успели провести Кубок страны, и теперь можно ждать появления новых Игорей Бычковых из этого города. Плюс, допустим, Казахстан, а также сборные Крыма и Севастополя, это же прямо «праздник какой-то». Да, Крыма, да Севастополя, хватит скулить у порога международного спортивного сообщества, необходимо встраивать в спортивную жизнь России регион, который уже 9 лет наш.

Причем во избежание протестов «международного сообщества» грозящего дисквалификациями нашим контрагентам, можно предложить участие сборных Будапешта, Белграда, Тбилиси и так далее. Тем более что это никак не противоречит истине. Сложнее было бы с женским турниром, но там, откровенно говоря, и 10 лет назад был некий фарс, когда, допустим, студенческая сборная США проиграла россиянкам — 7:20, что в женском водном поло невозможно представить в принципе. Но Венгрия, те же Казахстан, Сербия, Узбекистан, в перспективе Сингапур и Катар, которому прямо сейчас надо что-то придумывать с женской ватерпольной сборной, чтобы выставить ее на домашний чемпионат мира 2024 года, могут стать потенциальными участниками юбилея, в случае если бы Универсиаду не решили отмечать и вспоминать только торжественными заседаниями и банкетом.

Джаудат Абдуллин