Татарстан выделит средства на восстановление ЖК «Манхэттен», поврежденного БПЛА в декабре 2024 года

Ремонт пройдет в доме №8д по улице Оренбургский тракт

Кабмин Татарстана разработал проект постановления о предоставлении трансфертов бюджету Казани для софинансирования ремонтно‑восстановительных работ в доме №8д по улице Оренбургский тракт. Здание в ЖК «Манхэттен» было повреждено в результате атаки дронов 21 декабря 2024 года.

Соответствующий законопроект в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Средства будут выделены из резервного фонда Кабмина в рамках иных межбюджетных трансфертов в 2026 году. Контроль за исполнением постановления возложен на Минстрой.

Среди обязательных условий предоставления трансфертов — наличие правового акта города, устанавливающего перечень восстановительных мероприятий, а также заключение соглашения между министерством и уполномоченным органом местного самоуправления.

Срок завершения ремонтно‑восстановительных работ — не позднее 31 декабря 2026 года.



На ремонт шпиля дома в казанском жилом комплексе «Манхэттен», который пострадал при атаке беспилотников 21 декабря 2024 года, потребуется 8,9 млн рублей. Такая предельно допустимая стоимость работ указана в постановлении правительства Татарстана, которое поступило на антикоррупционную экспертизу.

