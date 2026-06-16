США начали отменять морские ограничения против Ирана

Это стало возможно после подготовленного меморандума между странами, который должен быть подписан 19 июня

В Иране заявили, что США начали снимать морскую блокаду страны. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Мажид Тахт-Раванчи, сообщает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении снять ограничения после достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. Также Ормузский пролив, по заявлению Трампа, будет открыт Ираном 19 июня. По данным иранских СМИ, после этого через международные воды смогли пройти три иранских нефтяных танкера и два судна с товарами первой необходимости.

Иран и США также подтвердили завершение подготовки меморандума, который планируется подписать в Швейцарии 19 июня. По информации иранской стороны, документ предусматривает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, а США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Подробнее — в материале.



Наталья Жирнова