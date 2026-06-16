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Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 20 сентября

10:23, 16.06.2026

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля

Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 20 сентября
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу на 20 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Уточняется, что указ вступил в силу со дня опубликования.

По законодательству Российской Федерации, выборы должны быть назначены указом президента не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

В прошлый раз соответствующий указ был опубликован 17 июня 2021 года.

Официально дату проведения выборов установили еще в феврале.

Зульфат Шафигуллин

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