Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 20 сентября

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу на 20 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Уточняется, что указ вступил в силу со дня опубликования.

По законодательству Российской Федерации, выборы должны быть назначены указом президента не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

В прошлый раз соответствующий указ был опубликован 17 июня 2021 года.

Официально дату проведения выборов установили еще в феврале.

Зульфат Шафигуллин