Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 20 сентября
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу на 20 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Уточняется, что указ вступил в силу со дня опубликования.
По законодательству Российской Федерации, выборы должны быть назначены указом президента не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
В прошлый раз соответствующий указ был опубликован 17 июня 2021 года.
Официально дату проведения выборов установили еще в феврале.
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