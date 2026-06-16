Автобусы №5, 43 и 77 изменят свои маршруты в связи с перекрытиями во время саммита в Казани

Об этом сообщила мэрия

Фото: Артем Дергунов

В Казани 17 июня изменится схема движения автобусов №5, 43 и 77 в связи с проведением саммита Россия — АСЕАН и временными ограничениями движения транспорта.

Как сообщили в мэрии города, в этот день будет закрыт мост на улице Назарбаева, а также введены ограничения движения и парковки на ряде улиц. В связи с этим маршруты общественного транспорта скорректируют на период действия ограничений.

Напомним, что президент России Владимир Путин проведет торжественный прием для гостей саммита Россия — АСЕАН в театре имени Камала, который находится рядом с мостом на Назарбаева.

Автобус №5 не сможет завернуть к улице Тукая, поэтому будет проезжать по улице Островского; маршруту №43 придется объезжать перекрытый мост около театра и делать крюк через Тукая, по Татарстану и через Островского выезжать на Суконную слободу. №77 изменит свой маршрут так же, как и №43.

Наталья Жирнова