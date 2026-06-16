«Антивоенный комитет России»* включили в перечень террористов и экстремистов
Структурные подразделения организации также внесены в перечень Росфинмониторинга
Международная неправительственная организация «Антивоенный комитет России»* и ее структурные подразделения внесены в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росфинмониторинга. Ранее Росфинмониторинг признал «ОВД-Инфо»** и «Мемориал»** запрещенными организациями.
В документе указано, что в перечень включена международная неправительственная организация, созданная в форме общественного движения в Великобритании, а также связанные с ней структуры.
Напомним, что ранее Великобритания включила две казанские компании в новый санкционный список из 70 позиций. В новый санкционный список вошли российские компании, банки и другие объекты. В том числе из Гонконга, Турции, Китая и Таиланда.
Справка
* Организация признана экстремистской и террористической, деятельность является запрещенной на территории РФ.
** Организация признана экстремистской и террористической, деятельность является запрещенной на территории РФ, признана Минюстом России иностранным агентом.
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