Казанца приговорили к трем годам колонии за хищение более 4,2 млн рублей

Мужчина выполнял роль курьера в мошеннической схеме

Фото: Динар Фатыхов

В Казани суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в шести эпизодах мошенничества. Обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Кировского района города, сообщает республиканское ведомство.

Как установил суд, мужчина действовал в сговоре с неустановленным соучастником и выполнял роль курьера в мошеннической схеме. Злоумышленники убеждали граждан передавать им деньги под предлогом сохранности сбережений или проверки подлинности купюр. Потерпевшим сообщали, что средства необходимо передать якобы сотруднику банка или курьеру.

В результате у шести жителей Татарстана было похищено более 4,2 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба. Мобильный телефон осужденного конфискован в доход государства, а уголовное дело в отношении второго участника преступной схемы выделено в отдельное производство.

Ранее в Татарстане пенсионерке возместили ущерб от дроппера в полмиллиона рублей.

Наталья Жирнова