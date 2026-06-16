Казанца приговорили к трем годам колонии за хищение более 4,2 млн рублей
Мужчина выполнял роль курьера в мошеннической схеме
В Казани суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в шести эпизодах мошенничества. Обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Кировского района города, сообщает республиканское ведомство.
Как установил суд, мужчина действовал в сговоре с неустановленным соучастником и выполнял роль курьера в мошеннической схеме. Злоумышленники убеждали граждан передавать им деньги под предлогом сохранности сбережений или проверки подлинности купюр. Потерпевшим сообщали, что средства необходимо передать якобы сотруднику банка или курьеру.
В результате у шести жителей Татарстана было похищено более 4,2 млн рублей.
Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба. Мобильный телефон осужденного конфискован в доход государства, а уголовное дело в отношении второго участника преступной схемы выделено в отдельное производство.
Ранее в Татарстане пенсионерке возместили ущерб от дроппера в полмиллиона рублей.
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