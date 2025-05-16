Премьер-министр Малайзии удивил KazanForum чтением стихов Тукая
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим произвел фурор на пленарной сессии XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», продемонстрировав знание и любовь к татарской и русской культуре. В ходе своего выступления политик зачитал стихотворение татарского классика Габдуллы Тукая и выразил восхищение повестью Льва Толстого «Хаджи-Мурат».
— Гордость татарского народа, ваш великий поэт Габдулла Тукай написал в 1908 году стихотворение «Тормыш», — заявил Ибрагим, после чего продекламировал строки из произведения на татарском языке, сорвав аплодисменты аудитории.
Премьер-министр также отметил глубокое впечатление, которое на него произвела повесть Льва Толстого «Хаджи-Мурат», подчеркнув силу и стойкость духа, отраженные в произведении.
— Сегодня мы находимся на земле Татарстана. И кто бы еще мог описать ту силу, ту энергию народа, как Толстой описал в своем знаменитом произведении «Хаджи-Мурат». Какая энергетика и сила. Он сравнивал народ и его стойкость, усердие, эту преданность и сильную волю, которая сметает все, с растением «татарник», вымазанный черноземной грязью, стебель которого был сломан и переехан колесом. Но он все стоит и не сдается человеку, — пояснил Анвар Ибрагим.
Накануне раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Ибрагимом. Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Малайзией в рамках дружественных российско-малайзийских отношений.
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