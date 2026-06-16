Песков: Путин готовится к казанскому саммиту Россия — АСЕАН

В Кремле заявили, что в Казани российский президент проведет марафон двусторонних встреч

Президент России Владимир Путин готовится к саммиту Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в Казани у российского президента запланирован марафон двусторонних встреч. Песков добавил, что детали по рабочей поездке Путина в столицу Татарстана озвучит помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее сегодня в Казань начали прибывать первые участники предстоящего саммита. В казанском аэропорту встретили генсека АСЕАН Као Кимхорна и специального представителя президента Мьянмы Хау Кхан Сума.

Напомним, с 17 по 19 июня в Казани пройдет Международный саммит Россия — АСЕАН по случаю 35-летия сотрудничества. В столице Татарстана ожидают президента РФ Владимира Путина и первых лиц стран из Юго-Восточной Азии. Что надо знать о саммите и каковы его перспективы для России — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин