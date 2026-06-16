Минфин намерен снизить долю льготной ипотеки с 90 до 30% к 2030 году

В ведомстве считают неправильным выстраивание государственной политики вокруг льготных кредитов

Фото: Максим Платонов

Доля льготной ипотеки в России к 2030 году должна сократиться с нынешних 90 до 25—30%. Такое мнение «Известиям» высказал замминистра финансов Иван Чебесков.

Представитель ведомства считает, что, если льготы перестают быть адресными, это снижает доступность недвижимости для россиян.

— Строить государственную политику на том, что большая часть кредитования будет осуществляться на льготных условиях, — это неправильно, — подчеркнул Иван Чебесков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Снижение доли льготной ипотеки будет происходить в России поэтапно. В Минфине полагают, что снижение ключевой ставки, а вместе с этим и увеличение объемов рыночного кредитования помогут в достижении поставленной цели в 25—30% к 2010 году.

С 1 июля в России может быть введена дифференцированная семейная ипотека. Минфин и Минстрой РФ должны до этой даты разработать предложения относительно введения различных ставок.

Зульфат Шафигуллин