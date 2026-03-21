АвтоВАЗ планирует запустить платную подписку на свои машины

Договор аренды планируется заключать на 12 месяцев с возможностью управления автомобилем тремя водителями

АвтоВАЗ рассматривает возможность введения платной подписки на свои автомобили. Об этом сообщили ТАСС в пресс‑службе компании.

— Мы просчитываем такой бизнес‑кейс, — ответили в компании на вопрос о возможном запуске сервиса.

На дилерской конференции автопроизводителя была представлена презентация с описанием подписки на модель Lada Vesta. Согласно опубликованным данным, договор аренды планируется заключать на 12 месяцев с возможностью управления автомобилем тремя водителями. Максимальный годовой пробег ограничен 30 тыс. км.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ежемесячный платеж по подписке составит 39 990 рублей до 20 апреля 2026 года, а после этой даты — 43 990 рублей. В стоимость включены полисы ОСАГО и каско, техническое обслуживание, сезонная смена шин и спутниковая система безопасности.

Ранее в компании сообщили, что старт 2026 года стал худшим для авторынка за 20 лет. На это указал директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.

