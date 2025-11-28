Казанец получил семь лет и штраф почти в миллион по делу Ларисы Долиной

Балашихинский городской суд Московской области вынес решение по делу о мошенничестве с недвижимостью известной певицы Ларисы Долиной. Четверо обвиняемых получили сроки от 4 до 7 лет лишения свободы, передает ТАСС.

Анжеле Цырульниковой назначено 7 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей. Казанец Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев также получили по 7 лет заключения, но в колониях строгого и особого режимов соответственно, со штрафами по 900 тыс. рублей. Отмечается, что Леонтьев будет отбывать наказание в колонии особого режима из-за наличия у него судимостей за разбой и вымогательство. Андрей Основа приговорен к 4 годам колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.

Напомним, что Долина стала жертвой телефонных мошенников в прошлом году. Злоумышленники, звонившие, предположительно, с территории Украины в период с апреля по июнь убедили певицу перевести свои сбережения на «безопасные» счета и даже продать собственную квартиру. Осознав обман, артистка обратилась в полицию. Позднее сделка по продаже квартиры Долиной была признана недействительной по решению Хамовнического суда Москвы. Однако теперь практика на рынке вторичной недвижимости России, когда продавцы квартир после продажи через суды добиваются признания сделок недействительными и восстанавливают права на жилье, не возвращая деньги, называют «эффектом Долиной».

