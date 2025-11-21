Казанцу грозит 7 лет колонии из-за мошенничества с квартирой Ларисы Долиной

В прошлом году он с сообщниками убедил певицу продать собственную квартиру

В деле о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной представитель гособвинения запросил для четверых подсудимых сроки лишения свободы от 6 до 9 лет 6 месяцев. Среди обвиняемых, которым предстоит выслушать приговор, — уроженец Казани Артур Каменецкий, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ходе прений сторон прокурор озвучил следующие требования по наказанию:

для Каменецкого запрошено 7 лет лишения свободы в колонии особого режима и штраф в размере 900 тыс. рублей;

Дмитрию Леонтьеву, жителю Йошкар-Олы, также грозит 7 лет в колонии особого режима и штраф 900 тыс.;

Андрею Основе из Тольятти — 6 лет в колонии общего режима и штраф 900 тыс.;

Анжеле Цырульниковой (сотрудница столичной библиотеки) — самый строгий срок — 9 лет 6 месяцев в колонии общего режима и штраф 1 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, Долина стала жертвой телефонных мошенников в прошлом году. Злоумышленники, звонившие, предположительно, с территории Украины в период с апреля по июнь убедили певицу перевести свои сбережения на «безопасные» счета и даже продать собственную квартиру. Осознав обман, артистка обратилась в полицию. Позднее сделка по продаже квартиры Долиной была признана недействительной по решению Хамовнического суда Москвы.

На скамье подсудимых оказались четверо фигурантов. Как стало известно в суде, уроженец Казани Каменецкий и житель Йошкар-Олы Леонтьев ранее уже имели судимости, в том числе за разбой и вымогательство. Цырульникова, сотрудница одной из московских библиотек, также оказалась замешана в преступной схеме. Самый молодой из обвиняемых, 21-летний Основа из Тольятти, утверждает, что сам стал жертвой обмана, оформив банковскую карту по просьбе друга и не зная о хищении денег у певицы. Он называет себя «дроппером» — лицом, чьи реквизиты используются мошенниками.

Рената Валеева