Экс-владелец бренда «Ласковый май» подал иск к создателям сериала «Слово пацана»

Представители бренда планировали создать фильм о группе, но после выхода сериала «Слово пацана» столкнулись с претензиями от контрагентов на сумму более $2 млн

Николай Коржиков, один из бывших владельцев товарного знака «Ласковый май», обратился в арбитражный суд Москвы с иском к компании «Тумач Продакшн», которая сняла сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также к Светлане Шатуновой, вдове знаменитого певца Юрия Шатунова. Иск был подан 12 ноября и пока не принят к рассмотрению, пишет РИА «Новости».

Коржиков ранее являлся правообладателем товарного знака «Ласковый май», зарегистрированного в 2003 году одной из структур Андрея Разина, который также был продюсером группы.

В июне 2025 года Роспатент аннулировал товарный знак «Ласковый май» по заявлению Светланы Шатуновой, которая после смерти Юрия Шатунова в 2022 году получила права на музыкальные произведения группы. Эти права были переданы ей в 2019 году от Сергея Кузнецова, автора песен и создателя группы.

Ранее аналогичный иск к тем же ответчикам подал Андрей Разин. Его представитель утверждал, что Разин планировал создать фильм о «Ласковом мае», но после выхода сериала «Слово пацана» столкнулся с претензиями от контрагентов на сумму более $2 млн за использование песен группы. Иск Разина был подан в декабре 2024 года, однако в мае 2025 года он отказался от своих требований.



Анастасия Фартыгина