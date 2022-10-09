В результате обстрела пункта временного размещения людей в ЛНР пострадал один человек

Фото: представительство ЛНР в СЦКК

В результате попадания украинского снаряда из американской РСЗО М142 HIMARS в пункт временного размещения людей в городе Старобельске Луганской Народной Республики пострадал один человек, сообщает представительство ЛНР в СЦКК. Уточняется, что от госпитализации он отказался.

Кроме того, повреждения получил сам пункт временного размещения, автомобиль МЧС ЛНР, хлебопекарня и четыре жилых дома. В ведомстве уточнили, что украинские формирования выпустили одну ракету со шрапнелью.

Фото: представительство ЛНР в СЦКК

Также сегодня бойцы штурмовой группы 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады Вооруженных сил Донецкой Народной Республики после артподготовки смогли зачистить и занять опорный пункт ВСУ возле поселка Первомайского.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров