Одного из челнинских подростков задержали за осквернение георгиевских лент

СК возбудил дело против треш-стримеров

Одного из челнинских подростков задержали за осквернение георгиевских ленточек. Об этом сообщила Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

— По моей информации, одного из треш-стримеров уже задержали, — сообщила общественница.

Накануне Мизулина написала в посте, что «некие треш-стримеры в ходе трансляции за донат в 500 рублей стошнили на георгиевские ленты на арках прямо перед зданием администрации города».

СК России по Татарстану уже возбудил уголовное дело в отношении треш-стримеров из Набережных Челнов. Дело расследуется по статье об осквернении символов воинской славы России.



Наталья Жирнова