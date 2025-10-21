Одного из челнинских подростков задержали за осквернение георгиевских лент
СК возбудил дело против треш-стримеров
Одного из челнинских подростков задержали за осквернение георгиевских ленточек. Об этом сообщила Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.
— По моей информации, одного из треш-стримеров уже задержали, — сообщила общественница.
Накануне Мизулина написала в посте, что «некие треш-стримеры в ходе трансляции за донат в 500 рублей стошнили на георгиевские ленты на арках прямо перед зданием администрации города».
СК России по Татарстану уже возбудил уголовное дело в отношении треш-стримеров из Набережных Челнов. Дело расследуется по статье об осквернении символов воинской славы России.
