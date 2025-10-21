В Челнах ищут подростков — треш-стримеров: они «стошнили» на георгиевские ленты
Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике
Полиция Татарстана начала проверку провокационного видео, снятого в Набережных Челнах, где группа подростков, нарушила общественный порядок возле символов воинской славы России.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным из Telegram-канала Екатерины Мизулиной, «некие треш-стримеры в ходе трансляции за донат в 500 рублей стошнили на георгиевские ленты на арках прямо перед зданием администрации города».
Ранее председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту противоправных действий подростков в Чувашии, совершенных у мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».