В Челнах ищут подростков — треш-стримеров: они «стошнили» на георгиевские ленты

Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике

Фото: Динар Фатыхов

Полиция Татарстана начала проверку провокационного видео, снятого в Набережных Челнах, где группа подростков, нарушила общественный порядок возле символов воинской славы России.

По данным из Telegram-канала Екатерины Мизулиной, «некие треш-стримеры в ходе трансляции за донат в 500 рублей стошнили на георгиевские ленты на арках прямо перед зданием администрации города».

Ранее председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту противоправных действий подростков в Чувашии, совершенных у мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне.



Рената Валеева