«Казанский марафон — 2026»

В 2026 году прошел 12-й по счету «Казанский марафон», участниками стартов стали представители 39 стран, организаторы приняли 45 тысяч заявок спортсменов. Бегуны преодолевали дистанции в 3, 10, 21,1 и 42,2 км.

Самые юные участники марафона, а их около 3 тыс. человек, состязались в первый день соревнований на коротких дистанциях — 40, 300 и 600 метров. Самым массовым стартом стал забег на дистанцию в 10 километров. Это расстояние для забега выбрали более 13 600 человек. В старте по центру города на 3 км приняли участие более 7 тыс. спортсменов. На полумарафон, 21,2 км, заявились более 9,5 тыс. человек, а на полную марафонскую дистанцию — около 11,5 тыс. бегунов.

