Самый дорогой номер в отеле на ПМЭФ обойдется почти в 900 тыс. рублей за ночь

Самый дорогой номер в отеле, в котором можно разместиться на период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), обойдется почти в 900 тыс. рублей за ночь. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации издания, стоимость номера класса люкс, который предлагают в этот период, равен 898 240 рублей за одну ночь при одноместном размещении. Если гостей будет двое, то заплатить придется 902 240 рублей. При этом для брони он доступен только пакетом на четыре ночи с 2 по 6 июня.

Гостям предлагают гостиную с декоративным камином, спальню с ортопедическим матрасом, гостевой туалет и ванную. Также в стоимость включен завтрак со шведским столом.

Напомним, в декабре сообщалось, что цена базового пакета участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) составит 850 тыс. рублей. Однако с 15 января сумма выросла до 1 млн 90 тыс. рублей.



