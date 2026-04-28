Татарстан перешел на новую систему приема вызовов скорой помощи

Теперь все звонки в скорую помощь по номеру «103» принимает единый центр. Это значительно улучшило работу службы неотложной помощи в республике, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Раньше звонки обрабатывались через разные больницы по всему региону. Но с 2019 года власти начали внедрять новую систему. Сначала ее запустили в Казани, а теперь она работает по всей республике.

В системе работают два больших центра — в Казани и Набережных Челнах. Это сделано для надежности: если один центр выйдет из строя, второй сможет его заменить.

Главное преимущество новой системы в том, что бригады скорой теперь направляются к пациентам по принципу «кто ближе». То есть машина едет не по строго закрепленной территории, а туда, где помощь нужна прямо сейчас. После того как бригада отвезла пациента в больницу, она может сразу поехать на новый вызов в другом районе.

Система работает быстро — может обрабатывать до 300 звонков в час. При этом все показатели работы — время ответа на звонок, скорость отправки бригады — автоматически фиксируются и контролируются.

Наталья Жирнова