Кабмин Татарстана определил главные приоритеты развития республики на 2026 год

Согласно постановлению правительства, планируется сдерживание роста цен и тарифов и повышение уровня доходов населения

Кабинет министров Татарстана утвердил ключевые направления работы региона на текущий год. Документ основан на результатах социологических исследований 2025 года.

Согласно постановлению правительства, главным приоритетом развития региона стало сдерживание роста цен и тарифов. Этот вопрос волнует 61,6% населения, особенно в контексте расходов на жилищно-коммунальные услуги и продукты питания. Напомним, что в Татарстане тарифы в энергетической сфере выросли на 137,5% за последние пять лет.

Второе направление — повышение уровня доходов населения. 31% опрошенных жителей республики отметили необходимость увеличения заработных плат, пенсий и пособий, а также расширения мер социальной поддержки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Третьим приоритетом стало улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства. 29,6% жителей выразили обеспокоенность качеством услуг в этой сфере, включая нехватку квалифицированных специалистов и низкое качество обслуживания. Ранее исполком Бугульминского района объяснил причины повышения платы за ЖКУ: во всем виноваты малоэтажки и тарифы 2019 года.

Все утвержденные приоритеты будут включены в государственные программы республики. За их реализацией будет вестись регулярный мониторинг. Итоговый отчет о проделанной работе должен быть представлен до 1 декабря 2026 года.

Наталья Жирнова