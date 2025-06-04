Татарстан и Навоийская область Узбекистана заключили соглашение о всестороннем сотрудничестве

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Правительство Татарстана и хокимият Навоийской области Узбекистана заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Документ подписан раисом республики Рустамом Миннихановым, опубликован на официальном сайте главы региона.

Соглашение, состоящее из 10 статей, призвано укрепить взаимовыгодные связи между двумя регионами. В рамках документа стороны обязуются оказывать взаимную поддержку в создании благоприятного инвестиционного климата для бизнеса, развивать совместные производственные, инвестиционные и коммерческие проекты, укреплять связи между научными организациями и способствовать сближению культур.

В частности, соглашение предусматривает:

содействие развитию эффективных форм совместной деятельности в различных сферах;

улучшение прямых контактов между научными учреждениями Татарстана и Навоийской области;

поддержку обмена опытом и информацией между регионами;

развитие сотрудничества между молодежными организациями;

создание организационных, финансово-экономических и правовых условий для функционирования совместных предприятий.

Напомним, что 27 апреля Минниханов посетил Навои, где вместе с хокимом Навоийской области осмотрел площадки индустриального парка на территории специальной экономической зоны «Навои».

Рената Валеева