В пяти городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА

Все три аэропорта республики — в Бугульме, Нижнекамске и Казани — закрыты на прием и выпуск воздушных судов

В Татарстане в 6:27 мск объявили угрозу атаки БПЛА на пять городов республики — Чистополь, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск. Об этом сообщает МЧС по РТ.

Одновременно с этим временно введены ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы, сообщила Росавиация. С 05:09 мск в Татарстане действует режим «Беспилотная опасность».

Напомним, что 9 и 10 апреля в республике объявляли режим «Ракетной опасности»: тогда по всему Татарстану звучали сирены. Позднее власти Татарстана прокомментировали ночную работу сирен, а МЧС по РТ объяснило, какие шаги предпринять при звуке сирены.



Наталья Жирнова